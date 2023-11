Tindahan na-modus sa e-wallet cash-in

GIKONSIDERA nga modus alang sa mga tawo nga nakasud-ong sa nahitabo Lunes sa hapon, Nobiyembre 27, 2023, sa Agdao Public Market, Davao City diin usa ka 50-anyos nga babaye ang nagpa-cash-in og P15,000 apan wala siya’y kuwarta nga ikabayad.

Usa ka alyas Marie, 50-anyos, taga Barangay Lapulapu, Agdao District, Davao City gidala ngadto sa Sta. Ana Police Station human nga dili mosugot ang tag-iya sa tindahan nga ang na-cash in niini di mabayaran.

Una niini, si alyas Marie miadto sa tindahan sa biktima nga si alyas Helen aron magpa-cash-in kay matud pa hulogan siya'g P30,000 sa usa ka programa sa telebisyon.

“Magpa-cash in daw siya, so, akong gi-cash-in-nan, pagsingil nako sa bayad, wala daw kay si Kuya Will daw ang nagtawag, kay nidaug daw siya, so nakuyawan nako kay kini modus na ni,” ingon pa sa biktima.

Samtang depensa sa suspek nga na-modus sab kuno siya sanglit mituo siya sa iyang kaistorya sa cellphone.

Human na-cash-in, dili na makontak ang number nga gipadalhan niini.

Sa maong hitabo, perteng sukoa sa bana sa biktima ug ilaha na lang gidala ngadto sa Sta. Ana police ang suspek aron masubay kung naa bay rekord ang suspek.

Gusto sa biktima nga mabayran sila sa P15,000 nga ilang na-cash-in.

Sa pagsuwat ning balita Lunes, wala pa mahuman ang gihimong paghusay sa biktima ug suspek sa Sta. Ana police.