Tinun-ang nabiktima sa 'rental scam' nidangop sa police station

NABIKTIMA sa rental scam ug gihulga pa nga pusilon ang usa ka estudyante human kini nakigtransaksyon sa nagpakaaron-ingnong tag-iya sa apartment sa Guerrero Street, Roxas Avenue, Davao City.
Sa reklamo nga gisumite sa reklamante sa Sta. Ana Police Station, giila ang biktima nga si alyas Winwin, taga Talomo, Davao City kinsa mibayad og P10,000 sa gi-offer nga kuwarto nga gipanghimakak sa tinuod nga tag-iya.
Matud sa biktima, online siya nakigkontak sa suspetsado nga giilang si alyas Adril, kinsa unang gikabayran og P5,000 pinaagi sa bank-to-bank transaction, ug dugang pang P5,000 pagkahuman sa usa ka semana.
Gisaaran siya nga makuha ang yawe sa front desk, apan sa iyang pag-adto, giatubang siya sa tinuod nga tag-iya nga miingon nga wala siyay kalibutan sa transaksiyon. Didto nasayran ni Winwin nga dili tag-iya ang iyang naka-transak, kondili usa lamang ka caretaker.
Sa dihang giatubang ni Winwin si Adril aron mangayo og pagpaklaro, gilimod niini ang transaksiyon ug giingong mihulga pa nga pusilon siya kung mobalik pa sa maong lugar.
Gipasakaan na og reklamo ang suspetsado sa kapulisan, nga posible mag-atubang og kasong estafa ug grave threat.
Nagpasidaan usab ang kapulisan sa publiko nga mag-amping sa pagpangabang og apartment online ug seguruhong lehitimo ang ka-transaksiyon aron malikayan ang susamang insidente. (Jeepy P. Compio)