Top 7 sa drug watchlist sa Davao City arestado

DAKPAN sa mga sakop sa Ecoland Police Station 17 ang giilang Top 7 sa drug watchlist sa Davao City atol sa pagpatuman og search warrant, ubos sa superbisyon ni Police Major Noel Villahermosa alas 10:50 sa gabii, Huwebes, Mayo 23, 2024, sa Purok 60, Block 6 Riverside, Phase 1, SIR New Matina, Barangay 76-A, Bucana, Davao City.

Giila ni Major Villahermosa ang suspek nga si alyas Marlon, 41-anyos, pintor ug nagpuyo sa maong lugar.

Bitbit ang search warrant giadtoan sa mga pulis ang gipuy-an sa suspek diin nakumpiska ang mga pakite sa gituohang shabu, mga pinaugang dahon sa marijuana ug pistola.

Mokantidad sa P66,028 ang shabu samtang P27,213 ang marijuana.

Suspek pasakaan og kasong pagsupak sa Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug RA 10591 Illegal Possession of Firearms and Ammunition. (Jeepy P. Compio)