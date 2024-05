Tourism workers nakadawat ayuda

MATI CITY, Davao Oriental — NISUMADA sa 725 ka tourism workers sa Davao Oriental ang nakadawat og tag P9,960 nga hinabang gikan sa Bayanihan sa Bukas na may Pag-asa para sa Turismo (BBMT) program atol sa Ceremonial Distribution of Financial and Training Assistance to Affected Tourism Workers Lunes sa buntag, Mayo 27, 2024, sa Mati City, Davao Oriental.

Ang mga indibiduwal nga benepisyaryo gilangkuban sa 184 gikan sa Mati, 11 gikan sa Lupon, 83 gikan sa Governor Generoso, 28 gikan sa Tarragona, 88 gikan sa Manay, 105 gikan sa Caraga, 185 gikan sa Baganga, ug 41 gikan sa Boston.

Ang BBMT usa ka produkto sa kolaborasyon tali sa Department of Tourism (DOT) ug Department of Social Welfare and Development (DSWD) nga nagtumong nga kahatagan og livelihood continuity opportunities ingon man katabangan ang mga trabahante sa turismo sa tibuok nasud nga nahimong biktima sa mga kalamidad.

Mismong sila DOT Secretary Christina Garcia Frasco ug DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mibisita sa dakbayan alang sa pagpanghatag og ayuda sa mga tourism workers nga biktima sa tulo ka semana nga sagungsong pag-ulan sa tibuok probinsiya niadtong Enero karong tuiga.

Anaa usab mga gipahigayon na nga mga tourism-related training programs sa tibuok probinsiya sama sa beads and artwork, candle making, essential oil making, bread and pastry, detergent making, basic hilot, ug uban pang mga pagbansay.

Tungod niini, gihatagan sab og gibug-aton ni Mayor Michelle Nakpil Rabat ang kontribusyon sa tourism workers alang sa lokal nga ekonomiya, “Our economic vigor is tourism aside from being agricultural.” (JPC uban sa PR)