Trak nahagbong sa bangag sa highway

HINGPIT nang nakuha ang trak nga nahagbong sa dakong bangag (sinkhole) sa national highway alas 3:30 sa kaadlawon, Huwebes, Nobyembro 8 sa Makilala, probinsiya sa Cotabato.

Mismong si Second District Engineer Eliseo Otoc sa Department of Public Works and Highways (DPWH)-Soccsksargen ang nanguna sa clearing operation sa pagkuha sa trak nga nahulog sa nahugmak nga dalan.

Nasayran nga nahitabo ang disgrasiya samtang naglabigar ang 10-wheeler truck gikan sa Bansalan, Davao del Sur nga gimaneho ni Rico Agon Remolani, 46, taga Purok Eña, Barangay Tibungco, Davao City.

Wala maalinggati nga sa pag-abot niini sa Purok 1, Barangay Batasan, Makilala kalit nga nahugmak ang kalsada ug nahagbong ang unahan nga bahin sa trak.

Ang trak duna untay ideliber nga mga produkto sa sentro nga bahin sa lungsod ug maayo na lang nga daling natabang sa mga molupyo nga nakasaksi sa hitabo ang drayber ug helper sa trak ug naluwas.

Giklaro ni Otoc nga magpahigayon sila og road rehabilitation sa maong highway nga gibana-bana nga molanat og usa ka buwan o posibleng mas dugay pa.

Gituohan nga posibleng huyang na ang ilawom nga bahin sa highway nga naapektuhan sa milabay nga mga linog.