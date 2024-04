Tunnel nahugmak; 2 missing gihapon

UNOM na ka adlaw karong adlawa, Sabado, Abril 6, 2024, sukad nahugmak ang usa ka tunnel sa Barangay Manay, Panabo City.

Apan hangtud karon, wala pa nakit-an sa mga rescuers ang gipangita nilang duha ka tawo nga giingong nahugmakan sa mga yuta.

Sa uwahing update pinaagi sa email sa Panabo City Information Office, gibutyag nilang wala gihapon nakita ang duha nga namissing.

"There are still no signs of the bodies po," sa email reply nila sa Superbalita Davao.

Dugang pa nga nagkataas sab ang water level sa lungag tungod sa ulan nga mihatag og dugang kalangay ug kalisud sa gihimong operasyon.

Dugang pa nga magpadayon ang backhoe clearing operations alang sa search and retrieval hangtud karong Sabado, subay sa mando ni Panabo City Mayor Jose E. Relampagos.

Padayong gipangita sa kasamtangan sila si Rodilo Campanya, 36-anyos nga taga Carmen, Davao del Norte, ug Henry Rabino, 50-anyos nga taga General Santos City.

Ang pagkahugno sa tunnel tungod sa "flammable substance" nga mibusikad, niadtong Domingo, Marso 31, 2024.

Padayon ang gihimong imbestigasyon sa Panabo Police Station labot sa insidente. (JPC)