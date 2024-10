Tuway-tuway gipangkawat

NAGTUO ang sepulturero sa usa ka sementeryo nga dunay gahum ang tuway-tuway sa tawo kon ikuwentas kini, subay sa iyang nadungog nga istorya sa katiguwangan.

Pipila ka adlaw una ang Kalagkalag, nag-trending sa social media ang live coverage sa dxDC RMN sa Davao sa ilang pag-adto sa dapit diin 18 ka mga pantiyon sa lubong sa minatay ang gipangbangagan.

Nahitabo ang insidente sa usa ka sementeryo sa Barangay Tubalan sa lungsod sa Malita, Davao Occidental.

Adlaw’ng Martes, Oktubre 29, 2024, gisugdan og bulit gamit ang minasang semento ang mga nangabangag nga pantiyon human nasayran sa mga tagtungod sa mga minatay ang nahitabo sa mga lubong niini.

Sumala sa sepulturero nga si alyas Maning, 58-anyos, taga Barangay Tubalan, nga sa kadugay na niya sa maong trabaho, ubay-ubay na sab ang mga insidente nga nahitabo nga sama niini.

Niya pa, matag Kalagkalag, naay mahitabo nga sama niini, ug subay sa istorya sa katiguwangan, ginakuha suma pa ang tuway-tuway sa tawo kay duna kini gahum ugaling ikuwentas.

Igmat na sab ang lokal nga panggamhanan sa maong dapit ug gibantayan ang nasampit nga sam-ang aron dili na masubli ang susamang nahitabo.

Kahinumdoman nga lima ka tuig na ang nakalabay, dunay sama niining insidente ang nahitabo sa Wireless Public Cemetery sa Davao City.

Gipangbangagan sab ang mga pantiyon diin gituohang gipanguha ang mga parte sa bukog sa tawo aron suma pa himuong anting-anting.

Sumala ni Dr. Jed P. Acero, propesor sa Psychology ug nagtudlo og Understanding The Self nga mga subject sa usa ka unibersidad sa Davao City kabahin kini sa mabulukong kinaadman ug pagtuo sa mga Pilipino.

“Part ito siya ng superstitious behavior or beliefs ng mga Filipino, kung iisipin mo na merong himala or hatid yan, meron sa kanilang iniisip, pero in sa reyalidad ng buhay, maraming mga explanations para ito ay mapaintindi,” ingon ni Dr. Acero.

Pipila sab ka mga magtutuo kung adlaw sa mga minatay, moadto sa mga tambalan gumikan sila nagtuo nga dunay dako nga hatud ang maong adlaw sa ilang gipangayo nga pabor sa panahon. (Jeepy P. Compio)