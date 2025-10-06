Ulitawo naghabak P3.7-M shabu

GIPRISO ug pasakaan og kasong kalapasan sa Republic Act 9165, o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang usa ka ulitawo human masakpi nga mopalusot unta og P3.7 milyones nga balor sa ilegal nga druga nga gibalikos niini sa hawak sa Task Force Davao Checkpoint, Sirawan, Toril, Davao City, alas 4:20 sa hapon niadtong Oktubre 5, 2025.
Suspek giila nga si alyas Jade, 31-anyos, ug molupyo sa Magsaysay, Carmen, Davao del Norte.
Nasayran nga atol sa paglusad og hiniusang checkpoint operation sa TF Davao Border Checkpoint, Sirawan, Toril, namatikdan ni Cafgu Active Auxiliary (CAA) Salem, kinsa maoy TF personnel nga nadestino sa x-ray scanner machine, ang wa pa maila nga suspek nga pasahero sa bus nga nipadulong sa scanner area.
Ug sa dihang ibutang na unta niini ang iyang bag sa x-ray machine, nakit-an ni CAA Salem nga dunay nahulog nga usa ka pakite sa heat-sealed transparent plastic sachet nga dunay sulod nga white crystalline substance nga gituohan nga shabu.
Sa dihang namatikdan nga wa mahimutang ang suspek, daling nagpatabang si CAA Salem kang Police Corporal Dela Rosa, kinsa nagbarog pipila ka metros ang gilay-on, uban ang laing sakop sa TFD.
Giduol ni Dela Rosa ang suspek ug nakita niini sa salog ang usa ka pakite sa heat-sealed transparent plastic sachet nga nagbaton og white crystalline substance nga gituohan nga shabu.
Ang suspek namatikdan nga wala mahimutang ug nabalaka, dugangan pa sa kadudahan niini nga lihok, gihangyo ni Dela Rosa nga ipataas ang iyang suweter, hinungdan nga nadiskobrehan ang dugang pang mga sachets nga dunay sulod nga white crystalline substance nga gilikos niini sa iyang hawak.
Daling giaresto ang suspek ug gipasabot sa salaod nga nahimo ug gipahibawo sa iyang mga katungod sa pinulongan nga iyang masabtan.
Nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang usa ka pakite sa small heat-sealed transparent plastic sachet nga dunay sulod nga shabu ug ang lain pang onse (11) ka buok nga medium heat-sealed transparent plastic sachets nga dunay sa'y sulod nga white crystalline substance nga gituohan nga shabu nga dunay gibana-bana nga street drug price nga P3,757,000.
Mga nahisgutang ebidensiya tukmang gimarkahan atubangan mismo sa suspek sa lugar asa siya nadakpan.
Ang suspek gidala ngadto sa police station alang sa booking procedures, samtang ang mga nasakmit nga mga gisuspetsahan nga shabu gitunol ngadto sa Regional Forensic Unit 11 alang sa laboratory examination.
Ang non-drug nga mga ebidensiya nagpabilin sa kustodiya sa nag-aresto nga opisyal ug gitunol kini ngadto sa evidence custodian alang sa tukmang disposasyon. (Wenz G. Mendoza)