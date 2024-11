Undas 2024 sa Davao malinawon

b04f-malinawon.jpg

PEACEFUL sa kinatobuk-an ang paghandom sa Kalagkalag 2024 sa Davao City, walay mga panghitabo nga natala sa kuwerpo sa kapulisan ug walay mga kasamok sa 40 ka mga sam-ang ning siyudad.

Kini ang gibutyag ni Davao City Police Office (DCPO) spokesperson Police Captain Hazel Tuazon human sa ilang hugot nga pagbantay sa palibot sa mga sementeryo ug sa mga dapit diin gidagsa og mga nanuroy alang sa taas nga bakasyon.

“All cemeteries, beaches, inland resorts, and tourist destinations under the jurisdiction of the Davao City Police Office were found to be peaceful and normal, with no untoward incident reported,” pahayag sa DCPO pinaagi ni Tuazon.

Unang adlaw pa lang, Nobyembre 1, nakab-ot na sa DCPO ang zero crime rate, butang nga usa sa ilang gipasigarbo gumikan na sab sa kooperasyon sa katawhan.

Mismong kadagkoan sa kapulisan sa Davao Region pinaagi ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete, regional director sa Police Regional Office (PRO)-Davao Region, ug sa Davao City pinaagi ni Police Colonel Hansel Marantan, acting City Director sa DCPO, mihimo og ocular inspection sa mga sam-ang.

Lakip sa ilang giadtoan ug gibantayan gumikan sa pagdasok sa mga tawo nga nangabot kagahapong adlawa ang Davao City Overland Transport Terminal (DCOTT).

Bisan pa og gideklara sa Malacañang nga "National Day of Mourning" ang Nobyembre 4, k gumikan sa 139 ka mga nangamatay sa Bagyong Kristine, nakuha gayud sa mga nangbakasyon nga manguli Dominggo, sanglit sa Lunes, naay trabaho ug naay klase.

Sa pagdasok sa mga pasahero Dominggo nga namalik sa siyudad, ang DCPO hugot nga mihimo’g pagbantay sa DCOTT uban sa Task Force Davao.

Lauman nga Lunes, daghan gihapon ang mangabot nga mga pasahero sumala sa DCPO ug sa DCOTT. (Jeepy P. Compio)