VM Sara isnaban ang ICC

MOATUBANG lang si Vice President ug Education Secretary Sara Duterte sa usa ka Pilipino nga huwes ug korte bahin sa kasong giduot batok kaniya sa International Criminal Court (ICC).

Sa Facebook post ni Sara Martes, Enero 23, 2024, sigon niya nga atubangon niya ang tanan niyang mga kaso apan sa usa ka Pilipino nga huwes ug korte. Dugang pa niya nga di siya kabahin sa proseso nga magdala og kaulaw ug makaguba sa dignidad sa tanang mga huwes, korte ug sa tibuok sistema sa hustisya sa Pilipinas.

“Huwag nating ipahiya ang bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga dayuhan na manghimasok at makialam sa Pilipinas. Ang kahiligan na magpailalim sa mga dayuhan ay sampal sa mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng kanilang buhay at lumaban para lang sa ating kalayaan,” pagklaro ni Sara.

Iyang gipadayag nga sa dihang napili siya isip vice mayor ug mayor sa Davao wa gyud siya akusahi o nalambigit sa gitawag og “Davao Death Squad” apan sa dihang napili na isip Vice President kalit na lang, usa ka saksi nibutho batok kaniya sa ICC.

“Matapos akong manalo bilang Vice President, bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin at ngayon ay kasama na ako sa mga akusado sa International Criminal Court. Hindi ko kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya kong gawin,” dugang pagtin-aw ni Duterte.

Nag-alagad si Sara isip bise mayor sa Davao City gikan 2007 hangtud 2010 ug napili isip mayor gikan 2010 hangtud 2013, ug 2016 hangtud 2019.

Sa maong adlaw, gitataw ni President Ferdinand Marcos Jr. nga wala niya giila ang hurisdiksyon sa ICC sa Pilipinas ug iya kining gikonsidera nga hulga sa kaugalingnan sa nasud. Dugang pa niya nga ang kagamhanang Pilipinas di motabang sa ICC apan mahimo silang mobisita sa nasud, apan iyang gimandoan ang matag ahensiya sa nasud nga kung ang ICC moari ug mokontak kanila, di sila motubag.

“We do not recognize your jurisdiction; therefore, we will not assist in any way, shape, or form, in any investigation that the ICC is doing in the Philippines,” pagklaro ni Marcos.

Una niini, si kanhi senador Antonio Trillanes IV niangkon nga nasayud nga atol sa pagbisita nila niadtong Disyembre sa nasud, nakahakot na ang ICC investigators og igong mga ebidensiya batok kang kanhi President Rodrigo Duterte bahin sa iyang "war on drugs campaign". Matud niya nga ang ila lang gipaabot mao ang warrant of arrest nga mogawas na sa dili madugay.

Si Rodrigo atol sa iyang Gikan sa Masa, Para sa Masa program nga gisibya sa SMNI News niadtong Enero 30, 2023, nanawagan siya sa desisyon sa ICC nga ipadayon kini uban sa preliminary investigation bahin sa war on drugs usa ka “insulto” ngadto sa Pilipinas ug bisan nagkuwestiyon sa awtoridad sa ICC nga molusad sa ilang imbestigasyon sulod sa nasud. (Uban sa taho ni Ralph G. Llemit)