VP Sara mas gipili magmove on; personal istoryahon si Marcos

GITUBAG ni Vice President ug Department of Education (DepEd) Secretary Sara Duterte ang isyu nilang duha ni First Lady Marie Louise "Liza" Araneta-Marcos.

Sa usa ka hamubo nga video ni Duterte pinaagi sa Office of the Vice President (OVP), gitin-aw niini ug gihatagan og pagpaklaro ang daw ilang isyu ni Araneta-Marcos diin suma sa ikaduhang pangulo, katungod kuno sa Unang Ginang nga makabati og kalagot.

Dugang pa ni Duterte nga ang personal nga pagbati sa Unang Ginang wala kuno’y labot sa iyang mandato isip opisyal sa gobyerno.

“Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni Unang Ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan,” unang han-ay sa pamahayag ni Duterte.

Niya pa nga aron makapadayon, itugyan na lang kuno sa pribadong panag-istoryahanay tali niya ug ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang sunod nga mga lakang diin.

Giingon sab niini nga luyo ning maong istorya, ang nasud nag-atubang og dagkong mga problema nga kinahanglang sulbaron sa gobyerno.

“Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuonan, nag-atubang ang atong nasud og dagkong mga problema nga kinahanglang solusyonan sa gobyerno,” suma ni Duterte.

Giingon sab ni Duterte nga kinahanglan nga magtutok sa pagsulbad sa mga problema nga giatubang sa nasud diin gidugang niini nga nagpadayon ang pagsaka sa presyo sa pagkaon ug uban pang mga palaliton ug labi pang naglisod ang mga kabus nga nag-antos sa kagutom o kakuwang sa pagkaon.

Gibutyag sab niini nga nag-ung-ong sab ang kakuwang sa suplay sa tubig ug kuryente, samtang midagsang na usab ang gidiling drugas ug suma pa, wala pa gihapon matapos ang hulga sa kriminalidad, terorismo ug insurhensiya sa nasud.

Pintok nga panapos sa ikaduhang pangulo sa iyang mensahe nga kining tanan mao suma pa ang mga butang nga angay hatagan og pagtagad, unahon ang daghang suliran sa nasud.

Una niini, wala kapugngi sa Unang Ginang ang tinuod niyang gibati ngadto kang Duterte human nga si Marcos gitawag ni kanhi presidente, Rodrigo Duterte, nga usa ka “bangag.”

“That’s not right. You don’t do that. That’s entitled politics. You’re in the government. You’re the vice president,” matod sa Unang Ginang sa usa ka talagsaon nga one-on-one nga interbyu sa beteranong broadcast journalist Anthony “Ka Tunying” Taberna sa iyang “Tune In Kay Tunying” vlog nga gi-stream sa iyang opisyal nga Facebook page ug YouTube Channel niadtong Biyernes, Abril 19, 2024.

Hinuon sa pagsuwat ning balita Lunes, Abril 22, 2024, wala pa'y pamahayag si Araneta-Marcos sa tubag ni Duterte.