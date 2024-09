VP Sara nagtuo ACQ wa nas Davao

NAGTUO si Vice Presidente Sara Duterte nga wala na dinhi sa Davao City si Pastor Apollo Quiboloy. Matud niya nga nahitabong "grand standing" sa pagdungog sa komite sa Senado mao ang igong panahon nga nakalusot si Quiboloy ug nakabiya gikan sa dakbayan.

"Sa tingin ko wala na si Pastor Quiboloy sa Davao City dahil mahaba yung panahon na pwede siyang umalis na sa Davao City," pagtuo ni Duterte sa dihang nahinabi sa mga tigbalita niadtong Dominggo sa hapon, Septyembre 1, 2024, sa Roxas Avenue ning siyudad.

Sumala niya nga dunay dakong panahon ang pastor nga makahunahuna og sibat gikan sa nasud ug kini maoy usa ka butang nga angay'ng hinuktukan sa administrasyon.

Kahinumdoman, mga pulis nidasdas sa 30-ektarya nga KOJC compound sa Davao City kaadlawon niadtong Sabado, Agosto 24, 2024, aron sa pagserbi sa arrest warrant ngadto sa lider.

Sa operasyon sa kapulisan nga giingong daghang mga sektor ang naapektuhan sama sa ubang mga patigayon haduol sa lugar apil na ang paghuot sa trapiko gawas sa compound, gikanayon ni Duterte nga kinahanglan unta nga ang operasyon paspas, ilabi na sa pagserbi sa warrant of arrest ug di kini gamiton nga alibay nga ang lugar halapad ug ang daghang mga pulis nga gipakatag kuwestiyonable nga siyam ka adlaw na ang nilabay ug wala pa sila mahuman sa pagpatuman sa warrant of arrest.

“Naapektuhan ang imahe ng Davao City at naapektuhan ang negosyo ng mga tao, in fact nung unang araw na apektuhan din ang mga flights to and from Davao City at hindi natin gusto yun dahil ang gusto natin ay mapayapang pamumuhay para sa mga Dabawenyo,” pagtataw niya.

Ug sa dihang gipangutan kung asa na si Quiboloy, nagpasiaw siya nga miingon nga tua na siya sa langit.

Si Duterte nitambong sa kasaulogan sa ika-39th anniversary sa KOJC (Septyembre 1) ug nihatag mensahe ngadto kanila. Matud niya nga di kini pamolitika tungod kay usa siya ka Dabawenyo ug kasamtangang Vice President sa Pilipinas ug duna siyay tahas nga hupayon ang kalisud nga nasinati sa mga miyembro sa KOJC karon. (Rojean Grace Patumbon)