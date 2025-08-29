VP Sara: PBBM angay ikontrol nasudnong badyet

GIKANAYON ni Vice President Sara Duterte nga ang presidente sa nasud kinahanglan nga maoy mokontrol sa nasudnong badyet aron nga mapugngan ang korapsiyon sa mga proyekto sa gobyerno, human nigawas ang mga isyu bahin sa anomalusong flood control projects sa Pilipinas.
“Dapat kung ano yung lumalabas sa budgeting system from the Regional Development Council, paakyat sa National Development Council, paakyat sa Cabinet level at kung ano yung napag-usapan based on development plans, yun ang nasasunod. Dapat alam talaga ng Pangulo kung ano yung laman ng budget,” butyag niya atol sa paghinabi kaniya sa mga tigbalita niadtong Agosto 28, 2025, sa The Hague, Netherlands.
Matud ni Duterte nga ang presidente kinahanglan nga masayud kon unsay nangahitabo gikan sa ubos padulong sa taas ug di tugtan ang mga magbabalaod nga manghilabot sa badyet sa mga proyekto.
Gitambagan niya ang kasamtangang administrasyon nga himuon kon unsa ang iyang gihimo sa pagbisita sa komunidad sa mga Pinoy sa tibuok kalibutan. Sulti niya nga ang mga Pilipino ug overseas Filipino workers maoy pinakamaayo nga mga "consultants" tungod kay nipuyo sila sa Pilipinas, nibisita og daghang mga nasud, nagtrabaho sa gawas, ug suheto na sa mga maayong praktis.
Matud ni Duterte nga iyang gipangutana ang mga komunidad sa mga Pinoy sa gawas sa nasud kung unsay angay nga buhaton sa kagamhanang Pilipinas, unsa ang damgo sa mga tawo alang sa nasud, ug unsay mga maayong praktis gikan sa mga nasud sama sa Kuwait, Australia, ug the Netherlands nga mahimo ug maaplay sa Pilipinas.
Hinuon, samtang nagpaambit sa iyang panglantaw, gikanayon ni Sara nga gibati niya ang paghatag og libre nga tambag ngadto sa administrasyon ni President Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., ug di unta niya buot nga ihatag kini nga libre.
Gitumbok niya kon giunsa, sa Davao City, nila pagsugod ang pagtubag sa suliran sa pagbaha pinaagi sa pagpanday og plano, nagkuha og mga internasyonal nga eksperto, ug nagmugna og IM4Davao (Infrastructure Modernization for Davao). Kini nga plano naglakip sa flood control ug drainage projects, kay ang kanal sa siyudad karaan na ug nidaghan na paspas nga pagdaghan sa mga tawo.
Gipaambit ni Duterte nga gikan sa komprehensibo nga master plan, gidebelop sab nila ang gagmay, mas espisipiko nga plano nga nagdetalye sa mga lihok nga gikinahanglan sa pagkontrolar sa pagbaha ug pagpauswag sa drainage system sa Davao City.
Apan matud niya nga bisan tuod kon duna silay plano, ang nasudnong gobyerno pinaagi sa Department of Public Works and Highways di interesado niini ug nibalibad nga pundohan ang proyekto.
Sayo niini nga paghinabi, gipahimug-atan sa bise presidente nga ang katawhang Pilipino di lang magtutok sa flood control projects apan magtagad sab ngadto sa laing mga programa sa gobyerno. Kini nga pahayag nahitabo human niya gibutyag nga atol sa iyang panahon isip Education Secretary, ang badyet alang sa school building program gialegar nga gikuha sa mga miyembro sa House of Representatives.
Kahinumdoman, si President Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., sa iyang ikaupat nga State of the Nation Address (Sona) niadtong Hulyo 28, 2025, nagmando nga imbestigasyon ang P350 bilyon nga kantidad sa mga flood control projects sa tibuok nasud.
Personal nga gisusi ni Marcos ang nagkadaiyang multi-million peso flood control projects sa nagkalain-laing bahin sa nasud, apil ang probinsiya sa Bulacan. Iyang gisulti nga “very angry” siya ug iyang sutaon kung mga opisyal ug kontraktor nga nalambigit mapasakaan og kaso nga way piyansa nga krimen tungod sa "economic sabotage." (Rojean Grace G. Patumbon)