VP Sara way nasayrang suspensiyon ni Mayor Baste; dokumento huwaton

GISULTI ni Vice President Sara Duterte nga maghuwat pa sila sa pag-abot sa mga dokumento human nikatag ang hungihong nga ang iyang igsuon, Davao City Mayor Sebastian “Baste” Duterte, isuspende.

“Wala koy nahibal-an na information about suspension ni Mayor Baste Duterte ug duna may ing-ana nga papel or documents nga suspension niya hulaton na lang nato and let us wait ug unsa ang legal action ni Mayor Baste,” butyag niya atol sa paghinabi sa mga tigbalita, Miyerkules sa buntag, Hunyo 12, 2024, sa Rizal Park sa Davao City.

Ang isyu nibutho sa dihang si kanhi presidential spokesperson Harry Roque nisulti atol sa SMNI News program nga si Sebastian maoy sunod nga target sa giingong suspensiyon nga giumol sa kasamtangang administrasyon.

Samtang gipadayag ni Sebastian sa iyang pagpamulong sa Barangayan Serbisyo Caravan sa Kapitan Tomas Monteverde Sr. Elementary School niadtong Hunyo 8, 2024, nga mga kawani sa gobyerno kinahanglan nga magpadayon sa ilang mga gimbuhaton bisan pa sa giingon nga pagsuspende kaniya. Ang importante alang kaniya nga namentinar ang estado sa Local Government Unit (LGU) sa Davao ug pabiling malinawon ang dakbayan.

Giangkon ni Sebastian nga wala siyay kabalaka sa giingong suspensiyon atol sa iyang pagpamulong sa Araw ng Barangay Tan-awe niadtong Hunyo 10, 2024, taliwala ning nagpadayon nga komplikto uban ang administrasyon ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ug niingon nga kompiyansa siya kang Vice Mayor J. Melchor Quitain Jr., kinsa maoy mohulip kaniya.

Kahinumdoman nga giawhag ni Sebastian atol sa 'Hakbang ng Maisug-Leaders Forum for Transparency, Accountability, Peace, and Security' nga gihimo niadtong Enero 28, 2024, sa Grand Men Seng Hotel sa Magallanes, Davao City, ang presidente nga mokanaug sa posisyon kung di siya mabination ug mahinalaron sa nasud kay kinahanglan siyang sinsiro sa pag-alagad alang sa kaayohan sa nasud. (Rojean Grace Patumbon)