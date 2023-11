Way dam nga gipaawasan

GITIN-AW sa City Disaster Risk Reduction Management Office (CDRRMO) nga way tubig ang gibuhian gikan sa mga dagkong dam nga maoy nakatampo sa grabeng pagbaha sa pipila ka bahin sa siyudad sa Davao niadtong Miyerkules sa gabii, Nobyembre 8.

Sa special presser bahin sa katikaran sa insidente sa pagbaha, Huwubes sa gabii, Nobyembre 9 sa Central 911’s main headquarter, gihimakak ni CDRRMO Alfredo Baluran ang mga pag-angkon sa pipila ka naapektuhan nga mga molupyo nga ang pagpagawas og tubig sa reservoir maoy nag-unang hinungdan sa pagtaas sa tubig baha sa walo ka mga barangay Talomo ug Tugbok districts.

“Walay kamatuoran nga nagpagawas og tubig sa dam. Nibaha og taman gumikan kana sa kusog nga pagbundak sa ulan. Mostly usab sa mga area sa Talomo ug Tugbok mga low-lying portions maong bisa'g gamay ra nga ulan, posible dayon ang pagtaas sa tubig,” pagtina-w ni Baluran.

Nagpagawas na og pahayag si Baluran niadtong Nobyembre 9, usa ka adlaw human ang kalamidad nga ang padayon nga pag-ulan nga milungtad og duhaka oras nakatampo sa pagbaha sa maong mga lugar.

“The main cause man gud is the almost two hours nga heavy rainfall so expected gyud nga maka-accumulate kini og dako'g volume sa water,” pagklaro ni Baluran.

Sa pinakaulahing pagsusi gikan sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis (RDANA) nga gilusad sa CDRRMO Management Office uban ang City Health Office (CHO); City Engineer's Office (CEO); City Information Office (CIO); City Social Welfare and Development Office (CSWDO); Ancillary Service Unit (ASU); ug City Environmental and Natural Resources Office (CENRO), mga 5,803 pamilya gikan sa nahisgutang mga barangay ang grabeng naapektuhan; kasagaran kanila nibakwit sa evacuation centers duol sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay.