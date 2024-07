Way kuwartahay sa Brigada Eskwela

WAY kamatuoran ang nikatag nga taho sa online nga ang Department of Education (DepEd) nangolekta og kuwarta may kabahin sa Brigada Eskwela 2024.

Daghang mga posts sa Facebook nag-viral sa niaging semana bahin sa programa sa DepEd sa di pa magsugod ang klase.

Sa paghinabi sa dx-DC RMN sayo sa niaging semana, giklaro ni DepEd-Davao spokesperson, Jenielito “Dodong” Atillo nga way kamandoan gikan sa central office nga mangolekta og kuwarta alang sa Brigada Eskwela.

Gisulti sab niini nga ang mosalmot sa Brigada Eskwela dili "mandatory" sukwahi sa nanggawas nga espekulasyon.

"Ang message ani always is, nindot kaayo para sa mga bata nga makita niya iyang mga mahal sa kinabuhi, iyahang mama, papa, lolo, lola, auntie ug mga paryente pa nga nagkahiusa nga iandam ang eskuwelahan para sa iyaha,” pagtataw ni Atillo nga nag-ila sa kabililhon sa panaghiusa.

Seremonya sa pagsugod sa Bridaga Eskwela sa Davao Region gitakda karong adlawa, Hulyo 22 sa Digos City, Davao del Sur.

Hulyo, karong tuiga, nagpahinumdom si DepEd Undersecretary Michael Poa nga ang pampublikong mga tulunghaan nga istriktong tumanon ang “no collection policy” atol sa enrollment.

“So kapag mayroong gusto kumolekta ng kung anong fees sa kanila ay unang-una wag sila magbigay at huwag silang mag-atubiling ireklamo, either sa division office nila, sa regional office or kahit sa central office na diretso para talagang maitigil natin ang ganyang practices,” awhag niya. (David Ezra Francisquete)