Way plaka motor, dili kasud sa isla

GIPAHUGTAN karon sa Island Garden City of Samal (IGACOS) ang "no plate no travel policy" tungod sa nagkataas nga ihap sa mga motorsiklo nga nagasulod sa isla gikan Davao City nga walay mga plaka.

Ang ordinansa nga gilagdaan ni IGACOS Mayor Al David T. Uy giisyu niadtong Hunyo 25, 2024 ug nagkanayon nga mga motorsiklo nga way mga plaka mahimong gigamit sa paghimo og krimen sa siyudad.

“It has been observed recently that motorcycles coming from Davao City have been entering the city without plate numbers,” matud pa.

“Vehicles without plate numbers might be used to perpetrate crimes such as those done by riding in tandem,” dugang pahayag.

Ilawom sa Executive Order (EO) number 40 series of 2024, ang IGACOS magdili na sa pagpasulod sa mga sakyanan, pick-ups, vans, trucks, tricycles, ug motorcycles nga way mga plaka sa isla.

Dugang gibutyag nga kadtong 18-anyos ug paubos di tugtan nga momaneho ug ang Philippine National Police (PNP), City Public Order and Safety Office (CPOSO), Barangay Officials, ug Land Transportation Office (LTO) ipahimutang duol sa "ports of entry" aron nga maseguro ang implementasyon sa EO.

Ang E nagpahimug-at sa section 5 sa Republic Act 4136 labin nailhan isip Land Transportation and Traffic Code nga nagmando nga way "motor vehicle shall be used or operated in the country unless it is properly registered".

Dugang gibutyag nga ubos sa section 8 sa samang code nga ang plate numbers sa matag behikulo kinahanglan nga gihikyad sa bantang nga parte. Usa kinahanglan nga naa sa atubangan ug laing usa naa sa likod nga bahin sa sakyanan ug kinahanglan nga limpyo kini ug lig-on nga gibutang sa behikulo.

Mosupak sa kamandoan mag-atubang og silot subay sa Republic Act 4136, mga nahimo nang balaod ug ordinansa sa dakbayan.