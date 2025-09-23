'Zero incident' sa prayer rally tungod sa disiplina

MALAMPUSON ug hapsay nga nahuman ang Davao City Prayer Rally nga gilangkuban sa liboan ka mga lumulupyo, sumala sa report sa Davao City Police Office (DCPO) ubos sa pagdumala ni Police Colonel Mannan Caracas Muarip, kinsa mao ang acting director sa DCPO.
Matud sa Davao police, wala’y naitalang gubot o insidente atol sa dakong panagtigum ug walay naaresto, hinungdan nga gipaabot sa ilang buhatan ang dako nga pasalamat gikan sa tanang misalmot ug organizers sa maong kalihokan.
Gipakatag sa kapulisan ang daghang mga personahe aron maseguro ang seguridad ug kaluwasan sa katawhan.
Ang ilang lig-on ug klarong presensiya, inubanan sa maayong pamatasan sa mga molupyo, maoy nakatabang sa pagbantay sa kalinaw ug kahapsay.
Nahimong lingaw usab ang rally human nga gipanghatag ang daghang litson nga baka isip panihapon sa mga misalmot.
Gawas niini, pinakapinasahe sa tanan mao ang litson nga buaya ug cake nga buaya nga naghatag og kalingaw ug kadasig sa mga lumulopyo.
Sa iyang pamahayag, giingon ni Muarip nga ang zero incident record mao’y timaan sa disiplina sa mga Dabawenyo ug epektibong preparasyon sa seguridad.
Nagpakita kini nga posible matud pa ang dagkong pagtigum nga magpabilin nga malinawon kon adunay respeto ug kooperasyon tali sa katawhan ug kapulisan.
“The zero incident record for tonight’s prayer rally is a testament to the discipline of the Davaoenos and the effectiveness of our security preparations. It demonstrates that large public assemblies can be held peacefully when there is mutual respect and cooperation between the public and law enforcement,” ingon ni Muarip sa ilang opisyal nga pamahayag nga napatik sa ilang Facebook page.
Gipadayag usab sa DCPO ang ilang padayon nga pagpaningkamot sa pagprotekta ug pagserbisyo sa katawhan sa Davao City, pinaagi sa pagpatuman sa balaod samtang girespeto ang katungod sa mga tawo sa pagpanagtigum ug pagpahayag sa ilang pagtuo.
Ang malampusong pagdumala sa maong rally mahimong modelo alang sa umaabot nga dagkong kalihokan sa dakbayan. (Jeepy P. Compio)