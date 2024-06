Videos

Are we ready for the rainy season?

Sa panahon sa ting uwan, kumusta man ang pagpangandam sa mga lokal nga kagamhanan batok sa baha. Na secure na ba nato ang mga residente nga naa duol sa sapa ug uban pang waterways? Kumusta na ang atong pagpangandam sa Palarong Pambansa sunod bulan? Sa Davao City, compound ni Pastor Apollo Quiboloy gisulod sa kapolisan kaganinang buntag. Kini atong hisgutan dinhi sa Beyond the Headlines #BeyondtheHeadlines #AllYouNeedToKnow