Dear Chixie: Concern

Dear Chixie,
Itago lang ko sa pangalan nga Zen naa koy brother nga itago lang nato sa name nga Zac. Sulod sa pila ka tuig ako ra ang nahibalo sa tinud-anay nga pag ka tao sa akong manghod parte siya sa LGBTQ community. Wala siya mi open up sa among ginikanan sanglit isog amoang amahan. Ako siyang gi supportahan sa kung unsa siya hangtod sa aduna siyay na uyab. Apan aduna koy na diskubrehan kabahin sa iyang uyab hinungdan sa among conflict nga mag igsuon. Panahon na ba kaha nga akong e sulti sa akong ginikanan kung unsa gyud ang pag ka tao ni Zac para ma undang na ilang relasyon sa iyang uyab?
Please tambagi ko
Zen