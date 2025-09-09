Dear Chixie: Cutie

Videos
Dear Chixie,
Itago lang akoang identity using the name, Marie
Last 2019 naa koi na met nga guy sa isa ka group na gi apilan nako. At first maulaw pa kay lagi new member Pako that time and siya old member na. Member sad ko sa gc sa group na gi apilan nako. Until one day, gi add nako as a friend sa Facebook and diri nag started ang among story. Ako nalang pud siya itago iyahang identity using the name, Anjo. we became best friends since same rami hilig and nag trust na siya nako and I trusted him too. Then I noticed naa na siyay endearment nako 7 ingon siya he likes me sign na ba ni nga ganahan gyud siya nako ug naa gyud siyay tinud-anay na feelings for me?