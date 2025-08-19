Dear Chixie: Delayed Reaction

Videos
Dear Chixie, Just call me Rica. I have a boyfriend nga si Gerald. So far, wala miy problema sa among relasyon. Buotan si Gerald ug ma-feel gyud nako nga pinangga ko niya. Sa wala pami nagkauyab, Chixie, naa koy long-time crush nga si Gabby.
Taas, gwapo ug moreno si Gabby ug basketball player pud maong dili ikalimod nga daghan ang maganahan niya ug usa nako. Suod mi ni Gabby since high school.
Tungod sa akong pagka-crush niya, naabot sa punto nga gi-wish nako nga magkauyab mi. Ako nanang gidawat ang kamatuoran nga dili magkakami maong nimove on nalang ko ug karon, I am in a happy relationship. Until, ni-confess si Gabby nako ug murag nibalik ang akong feelings para niya.