Dear Chixie: Envy

Dear Chixie,
Tawga lang ko og Lyn. I have a boyfriend for almost 13 years. Dili malikayan nga ang among family and friends magsige og pangutana og kanus-a mi magminyo. Bisan ako usahay makaoverthink nganong wala pa nipropose ang akong uyab hangtud ron. Naa koy bestfriend nga tawgon lang nato sa pangalan nga Mia. Wala pagyud ni kasuway og uyab si Mia, kutob ra talking stage. Gwapa baya ang akong amiga maong mag wonder lang pud mi. Until, usa ka adlaw iya nalang kong gipaila sa iyang uyab. Nalipay gyud ko, Chixie, kay nakita sad nako nga happy ang akong friend ug buotan sad ang lalaki.
Usa ka adlaw, ila nalang kong gibalitaan nga engaged na sila ug magpakasal na sila. Wala ko kasabot sa akong gibati pero nakafeel ko og kasuya.