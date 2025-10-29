Dear Chixie: Mother

Videos
Dear Chixie,
Please hide my identity and call me Sarah. Minyo nako pero hangtud ron wala gihapon mi nagrasyahan og anak sa akong bana. Naa koy bestfriend nga si Lyca. Mabdos ni siya apan gibiyaan siya sa amahan sa bata kay gidudahan nga dili iya ang bata. Breadwinner sad ni si Lyca sa iyang family. Ngano gyud kaha Chixie noh nga kadtong naa nay kaya nga mobuhi og anak, dili hatagan og anak. Nindot og trabaho ang akong bana ug makaingon ko nga financially stable nami.
Karon, buot ni Lyca nga ipaadopt sa akoa ang iyang anak kay dili niya kaya nga buhion. Ganahan kaayo ko Chixie apan ang akong bana, dili siya mosugot.