Dear Chixie: #MyStalkerEx

Dear Chixie,
Just call me Joan. Naa koy ex nga nagsamok-samok sa akong present karon. Nagbuwag mi ni Raffy 2 years ago tungod kay nasakpan nako nga nagcheat siya. Afam ang akong karelasyon karon apan wala pami magkita ani niya. Plano niya nga moanhi sa Pilipinas karong tuiga para ma-meet nako. Apan, murag nahugno ang akong kalibutan kay nagduha-duha na daw siya sa akoa tungod kay naa siyay nahibaw-an. Naa daw nichat niya nga lalaki, telling him nga minyo na daw ko. Wala ko kasabot sa akong kalagot pagkahibawo nako nga ang nagpakatap sa fake news mao ang akong ex.