Dear Chixie: Regret

POSSESSIVE ANG BANA
Dear Chixie,
Itago lang ko sa pangalan nga Rose. Kining akong problema kabahin ni sa akong bana nga itago nato sa pangalan nga Luis. Opposite kaayo mi kay ako extrovert samtang si Luis, introvert. Tinuod gyud diay ang ilang giingon nga diha lang nimo makita ang batasan sa imong partner kon minyo namo. One year lang mi isip manag-uyab dihang nagpakasal nami. Nisugot ko nga magpakasal niya, Chixie, kay nagkasinabot raman pud ang among batasan.
Apan dihang minyo nami ug nagpuyo nami sa usa ka balay, diha ra nigawas ang iyang batasan nga pagka-possessive. Ganahan ra siya sa balay magpuyo ilabina kon day off niya apan ako, ganahan man ko makig-socialize sa akong mga amiga. Bisan kon kahibaw siya asa ug kinsa akong kuyog sa laag, magsige siya og monitor na ko. Kada minuto nalang motawag ug murag papaulion nako. At first, okay ra ko but madugay, natuok nagyud ko kay murag iya nakong gicontrol.