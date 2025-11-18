Dear Chixie: Screenshot

Videos
Dear Chixie,
Call me Kris. Kining akong problema kabahin ni sa uyab sa akong amiga nga si Jas. Kining si Melvin, ilado na gyud ni siya nga crush ng bayan sa among lugar tungod kay maayo lagi mo basket, nindot og pamarog ug itsuraan. Maong daghan gyud ang naibog aning Melvin ug usa na niana ang akong amiga.
Wala madugay, nagkauyab si Jas si Melvin. Okay man ang dagan sa ilang relasyon, Chixie, pero aduna koy nadunggan nga nakit-an daw si Melvin ug ang iyang ex nga nagkuyog. Butang nga akoang gikabalaka para sa akong amiga. Sa wala damha, naay nag-send nako og picture nga nag-uban si Melvin ug iyahang ex ug ako dayon nga gipahibalo ni Jas apan dinhi na hinoon siya nasuko nako.