Dear Chixie: Secrets

Dear Chixie,
Ako diay si Bianca, a single mom of 2 kids. Lahi-lahi og papa ang akong mga anak. Puros nag-cheat ang mga papa sa akong mga anak maong I chose to be single nalang not until now. Naa koy boyfriend and he knows nga naa koy 2 kids.
Ang akong last nga relationship mao ang pinakasakit kay late na nakong nahibaw-an nga minyo diay siya. Gi-confront ko mismo sa iyang asawa ga kon dili nako buwagan ang iyang bana, iya kong ipakiha. Mabdos ko ato sa akong ikaduha nga anak, Chixie, ug murag nahugno ang akong kalibutan kay grabe naman pud nga second time nakong giilad og lalaki. Hinoon, gisustentohan ko sa papa sa akong 2nd child.
Karon Chixie, wala nagyud ko kasabot kay feel nako giduwaan ko sa panahon. Ako lang nahibaw-an nga ig-agaw diay sa akong current boyfriend ang wife sa akong ex.