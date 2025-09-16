Dear Chixie: Social Media

Videos
Dear Chixie,
Please hide my identity. Naa koy uyab nga seaman. Three months na ang among relasyon. I met him during sa birthday party sa akong amiga. Naa lang koy namatikdan sa akong uyab. Whenever mag-picture mi, pirmi gyud ko niya sultian nga dili ipost sa social media ang among photos kay matud pa niya, ganahan siya og lowkey nga relasyon.Ug matud pa niya, dili basehan ang social media sa among relasyon.
As a woman, Chixie, nakasabot raman ko sa iyang rason. But as a woman, ganahan sad baya ko nga iflex sa iyang social media. Honestly, nagsugod nako og duda if naa ba syay gitago kay hapit nasad ni siya mosakay og balik sa barko. Liz