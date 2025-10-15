Dear Chixie: The Bridge
Dear Chixie,
Tawga lang ko og Kim. Naa koy amigo since college nga si Karl nga single na karon human siya giilad sa iyang ex. Ako siyang gipaila-ila sa akong workmate nga NBSB. They are in their 30s. Nalipay gyud ko nga nagka uyab sila, Chixie, kay ganahan sad ko nga tabangan ang akong amigo nga makakita og tarong nga babaye at the same time, nalipay ko nga nakauyab nasad akong close nga workmate. Tungod sa ka close namo sa akong amigo, dinhi siya pirmi magpatambag sa akoa everytime mag away sila sa iyang uyab. Apan wala ko mag expect nga ang akong kaayo, lainon diay og sabot sa uyab ni Carl. Giprangkahan ko sa iyang uyab kon naibog ba daw ko niya human makakita nga ako pirmi ang katawag ug ka-chat ni Carl. Karon, mibahad ang iyang uyab nga iyang buwagan si Carl.