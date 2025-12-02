Dear Chixie: Trauma

Videos
Dear Chixie,
Ako si Zen. I am divorced to my ex-husband nga usa ka afam after knowing nga he cheated on me sa usa rapud ka Pinay. 10 years naming divorced before ko nisud og usa ka relationship. I am in a relationship with my boyfriend nga business partner sad nako. Una man gud ming nagkaila sa business before he pursued me.
He proposed to me after a year of being in a relationship and I said yes. Pero normal ba ni Chixie nga as time goes by, mura kog nagmahay nga ni-Yes ko kay murag nahadlok ko nga magpakasal napud tungod sa akong kaagi sauna. Excited kaayo ang akong fiance sa pagplano sa among wedding pero ako, mura kog ka-backouton.