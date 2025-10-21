Dear Chixie: Warning

Videos
Dear Chixie,
Tawga lang ko og Jen. Naa koy amiga nga nakaila nako sa running community. Dugay nasad mi nga friends maong at some point, nakaila nami sa batasan sa usa'g-usa. NBSB ni ang akong amiga ug dako gyud akong kalipay dihang ni-share siya nga she is currently dating now. Apan wala ko nag expect nga ang iyaha diay ka-date karon kay ang kachar-char nako sauna. Ang lalaki is known to be chix boy. Gi-chatan pagyud ko sa lalaki nga dili nalang sultian ang akong amiga sa among past. I'm torn between sultian ba nako ang akong amiga para dili siya mapasakitan or dili nalang ko manghilabot nila kay basin og nausab na pud ang lalaki.