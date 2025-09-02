Dear Chixie: Why?

Dear Chixie,
Just call me Roxanne. I'm 35 years old ug NBSB gihapon. Makarelate siguro ang ubang babaye if I told you nga I feel like time is running nga at this age, wala pakoy uyab. Ang uban moingon nga there's nothing wrong of being single and dili dapat magdali pero as a woman, makaoverthink gyud if there's something wrong with me. Not until, gipaila-ila sa akong bestfriend ang iyang ig-agaw nga niuli diri sa Pilipinas gikan sa US. Nagka-close mi ni Jarred kay sa iyang pag-stay diri sa Pinas, magsige man mi og kuyog. Usa ka adlaw, nagpahibaw nalang siya nga mobalik siya sa US. Naguol ko, Chixie, kay na-attach nako niya. Apan misaad siya nga magpadayon ang among communication and he asked me if pwede kong panguyaban. Nakaingon gyud ko atong higayona nga, "Finally, naa nay manguyab nako." Apan, milabay ang pipila ka buwan sukad siya nabalik sa America, usahay nalang siya magparamdam sa akoa.