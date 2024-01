DearChixie: NewYear NewLife

#DearChixie:NewYearNewLife



Maayong Hapon ninyong tanan labi na sa tanang mga nag sunod aning programaha sa SunStar Cebu ug sa Super Balita Cebu. Kining akong estorya may kalabotan sa akong ex kaniadto. Please call me Zia.



Sa tinuod lang gusto nako nga maka move on sa kasakit ug sa ka uwaw nga gipa experience sa ex nako.



Mao na ni akong problema bisan unsaon nakog block niya sa social media dili ko niya undangan hangtod sa iyaha nakong adtuon pirme sa akong gitrabahoan. Gusto na kaayo ko nga mag move on pero nahadlok pud ko nga kung padayon ko niya nga samokon basin maluoy napud ko.



Should I leave my job para undangan nako niya? Wala ko kasabot kung na obssess na ba siya nako or na konsensya lang siya maong iya kong samokon. Pagkahibalo pa gyud niya nga naa nay nagsugod og panguyab nako mag dala dala pud siyag buwak sa trabahoan. Mura siyag dili ganahan nga mag move on ko.



I just wish nga maka move on nako & totally heal chixie ug maayo unta tagaan ko ninyo og advice og unsaon nako para dili nako samokon sa akong ex para naa nakoy New Life ahead of me.



Thank you so much sa pag tagad sa akong estorya.



Zia