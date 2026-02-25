Kinsa nilang duha

Videos
Si Benny, 29 anyos, girebalan sa duha ka mga lalaki. Ang usa si Leds, iyang close friend since high school. Ang ikaduha si Merel, iyang kauban sa trabaho. Sa kadugay na nilang friends, adtong November nisulti si Leds nga duna siyay feeling ni Benny. Si Benny sab ang hinungdan kon nganong iyang gibuwagan ang iyang girlfriend last year. Apan wa niya ni sugta kay as a close friend ra ang iyang na-feel. Samtang mas ganahan siya kang Merel kay gwapo, buotan. Close friends sab sila. Naglibog siya unsay iyang buhaton sa duha. Kini ang atobg hisgutan sa Tambagi Ko, Noy Kulas karong hapon. I comment ang imong tambag kang Benny.