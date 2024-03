Lapu-lapu City Mayor Junard Chan Nihatag og P100,000 Cash Gift Kang Lola Matilde

Dili mahulagway ang kalipay ni Lola Matilde sa dakbayan sa Lapu-Lapu dihang nakadawat og P100,000 cash gift atol sa ika-100 nga adlaw'mg natawhan sa Huwebes, Marso 14, 2024, gikan ni Mayor Junard 'Ahong' Chan.

Padayong nagkainit ang bangi tali sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ug Cebu Ports Authority (CPA). Ang Office of the Building Office (OBO) of Cebu City nipasaka og kaso karong buntag, Marso 15, batok sa CPA tungod sa ilang construction nga giingong walay permit.

Samtang, uyon ka ba nga masiak ang mga Lalawigan sa Negros Oriental ug Siguijor gikan sa Central Visayas? Ang duha ka lalawigan gikuha sa giumol nga bag-ong Negros Island Region (NIR) uban sa Negros Occidental

Kini og uban pa ang atong hisgutan karon sa Beyond the Headlines.

