Magsuon Nagribal

Usa ka supervisor si Brennan, 42 anyos, single but kaduha na nakaagi og live-in nga napalpak kay nanguyog og foreigner.
Duna siyay kaubang empleyado nga babaye nga iyang nahimo nga close friend kay dunay time adto mosumbong niya sa personal problems. Iyang naila-ila ang younger sister. Sa sugod chat lang hangtod nga iyang gi-date ug iyang nauyab.
Pagkahibawo sa maguwang niprangka niya nga pabuwagan ang iyang manghod kay duna siyay feeling for him. Mao ni ang iyang gikalibgan karon kon unsa ang iyang buhaton nga ang magsuon diay dunay the same feeling ngadto niya. Mao kini ang atong tukion karong hapon sa Tambagi Ko, Noy Kulas. Comment sa imong tambag.