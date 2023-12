Online Scams

Basi sa survey sa 2023 Asia Scam Report, nakita nga ang mga Pilipino ang labing daling mabiktima aning mga online fraudulent shopping schemes.

Mipahimangno ang Department of Information and Communications Technology in Central Visayas nga magbinantayon aning mga deals nga "too good to be true."Sa laing bahin pagbaligya sa barato nga bugas gilimitahan usa sa Kapitolyo.Sugod ugma mag implementar na ang CCTO sa ilang rerouting plan diha sa Osmena Blvd sa pagsugod sa demolition sa skywalk sa may CNU.

#BeyondTheHeadlines

#OnlineScams