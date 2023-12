P68M Worth Of Drugs Busted

Abundang supply sa shabu nasakmit sa kapulisan sa usa ka buy-bust kagabii sa Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo samtang usa ka taga Laguna nga nakuhaan sa maong drugas ang nasikop.

Sa laing mas daghang mayor sa lalawigan sa Sugbo ang mipadayag nga dili sila gusto ato ipahigayon sa South Road Properties ang Sinulog karong Enero 2024.

Kining tanan atong hisgutan karong udto sa Beyond the Headlines. Ipalanog ang inyong opinyon ning maong mga issue sa pagcomment below.

#BeyondtheHeadlines

#AllYouNeedToKnow

#DrugBust

#Sinulog2024