Pulihan o di ?

Nag-edad og 27 anyos si Emz, single apan duna siyay boyfriend nga Manila-based. Sa miaging tuig sila nagkauyab. Known kuno kaayo ni nga playboy apan sa iyang pag confront, deny ni kaayo. Wa kaayoy panahon niya ang iyang BF, bisan gani kon naa ni sa Cebu. Mao na ang iyang nabantayan sa iyang BF.
Niadtong November niuli ang iyang cousin gikan sa abroad ug kuyog niini ang boyfriend. Ang boyfriend dunay igsuon nga lalaki nga nikuyog sa trip. Usa kini ka nurse nga mag 34 years old. Nanguyab niya ang foreigner ug ni-offer nga dad-on siya sa gawas aron adto sila magminyo kon sugton niya. Kada adlaw na ning manawag niya.
Karon nakahuna-huna siyang buwagan ang iyang boyfriend. Mao ni ang iyang patambagan, ang Pinoy ba o pulihan og foreigner? Ato kining tukion karong hapon sa Tambagi Ko, Noy Kulas.