Second Chance

Dear Chixie,
Ako si Camille. Minyo na ko apan gabuwag mi sa akong bana nga si Kurt human nako siya nasakpan a year ago nga nagcommunicate pa sila sa iyang ex. Dili man gyud unta mi magkadayon og walay nahitabo namong duha kadtong nahubog mi. Bag-ong gibuwagan sa iyang uyab si Kurt ato maong nagkainom mi. Since college pako ganahan ni Kurt apan wala nako mag expect nga naa koy chance sa iyaha kay naa man syay uyab. Kadtong nahibaw-an nako nga mabdos ko, wala gyud ko gipasagdan ni Kurt ug nakadecide mi nga magpakasal sa civil. Okay ang dagan sa among relasyon apan nausab ang akong bana human namatay ang among anak. Mura ba og ako ang iyang gi-blame nga namatay ang among anak ug nagsige nami og away. Tungod kay toxic na pud, nakadecide mi nga magbuwag na. Milabay ang tuig, ganahan nga makigbalik si Kurt sa akoa.