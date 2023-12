Tambagi ko Noy Kulas

Dear Noy Kulas

Ako diay si Roxanne, 23, taga south sa Cebu. Akong problema mao ang lovelife ug ang akong pamilya.This is the situation. I have a cousin nga naay boyfriend nga foreigner. Ang foreigner naa pud friend. Kani nga friend naka like sa akoa. Nagsige ni siya og court sa akoa but ako’ng gilikayan ug gibasted kay gawas nga di ko ganahan, naa koy boyfriend. Naa siya ga work sa call center. Buotan kaayo siya so nag three years na mi. But mao ni ang akong problem. Ang akong cousin ni inform sa akong parents ug sila pud happy kaayo pagkahibawo nga ganahan sa akoa ang foreigner. Ilang pabuwagan ang akong boyfriend unya ipuli ang foreigner. Wa ko nisugot kay di ko ganahan. Pila na ko ka days nga wa na niuli sa amoa tungod sa ilahang gusto. Wa nako sultihi ang akong BF ani kay malain unya siya. But actually naglibog na ko, Noy, unsay akong buhaton.

Please I need your advice.

Roxanne

