Tambagi ko Noy Kulas: 2 nag-ilog sa biyuda

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Mga walo ka tuig nang biyuda si Zola,46 anyos. Wa silay anak sa iyang bana.
Duna siyay nasuod nga 36 anyos nga lalaki nga iyang kauban sa gym. Pareho sila og hilig ug usahay magkuyog sa pagpanglaag kon weekend. Nipadayag ang mao nga lalaki sa iyang gugma ngadto kang Zola.
Gawas sa mao nga lalaki, naa nay nanguyab niya og una nga 42 anyos nga biyudo nga usa ka kanhi OFW. Ang duha pulos maayo, buotan ug stable na og mga kinabuhi. Naglibog siya kinsa ang pilion sa duha. Kini ang atong hisgutan karong hapon sa Tambagi Ko, Noy Kulas.