Tambagi ko Noy Kulas: 25 ang age gap

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Usa ka working student si Laine aron pag support sa iyang pagtungha sa college ug pamilya.
Sa eskwelahan duna siyay nasuod nga usa ka school official nga single pa. Usahay mao ni ang mobayad sa iyang tuition ug moatiman niya kon masakit siya. Dad-on pa gani siya sa doktor.
Naa siyay na-feel nga something special alang sa mao nga opisyal. Apan iya sab nga gihuna-huna ang ilang age gap kay siya 23 samtang ang lalaki 48 anyos.
Nangutana siya kon unsa kaha ang feeling sa lalaki alang niya? Kon manguyab niya, maayo bang iyang sugton bisan kon sa age gap sama sila og father and daughter? Mao kini ang atong hisgutan sa Tambagi Ko, Noy Kulas karong hapon.