Tambagi ko Noy Kulas: Abusadong bana

Videos
Minyo si Femia, 45 anyos. Duna silay mga anak sa iyang bana. Ang iyang bana kadaghan na niya masakpi nga nangabit. Igo ra ning mopahiyom ug mokatawa kon iyang masakpan. Bisan pag iyang pasakitan nga pisikal, maora lang gyud og wala.
Ang pinakauwahi mao ang grabe. Ang kabit gipaangkan na og kaduha sa iyang bana. Ang kamanghuran niadto lang December gipanganak. Wa niya gikiha ang iyang bana ug ang kabit kay naluoy siya sa mga bata. Di pa na mao ang grabe. Ang babaye nang-apply og trabaho sa abroad ug nadawat. Gusto sa inahan ug sa iyang bana nga ibilin ang mga bata sa ilang Femia. Angay bang mosugot si Femia? Maayo ba ang gibuhat sa duha? Kini ang atong tukion sa Tambagi Ko, Noy Kulas karon hapon.