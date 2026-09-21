Tambagi ko Noy Kulas: Abuso sa ama-ama

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Dunay duha ka mga anak si Lina, ang usa sa duha single mother. Nilain og puyo ang iyang anak dihang nakakaplag og laing partner. Gidala ang iyang apo nga iyang giatuman sukad sa masuso pa.
Nakadungog siya og estorya nga giabosohan sa ama-ama ang iyang apo kon mahubog. Niduaw siya makausa sa iyang apo, tayming nga wa diha ang ama-ama. Nalipay ang iyang apo ug gusto untang mokuyog apan wa siya nisugot kay basin masuko ang iyang anak. Nipakita ang bata sa iyang mga uwat timaan sa abuso.
Nisumbong siya sa iyang anak, apan wa siya tuohi. Nag-away na hinuon sila. Magpatambag siya kon unsay iyang mabuhat alang sa iyang apo. Mao ni ang atong hisgotan karong hapon sa Tambagi Ko, Noy Kulas.