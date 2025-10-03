Tambagi ko Noy Kulas: Dimalas o swerte?

Dear Noy Kulas,
Maulaw unta ko mag-email nimo pero niingon man ka nga protected ang among privacy so, nia nag send ko. Itago lang ko sa ngan nga Tindoy,38 years old, minyo.
Ang akong asawa manghod nako og 8 years. Sukad sa nagkauyab pa mi until naminyo, daghan ang nakaingon nga swerte ko kay nakaasawa ko og gwapa, sexy, puti og panit. But sukad mi nakaanak, nakapangutana ko kon wa ba ko gidimalas kay akoa na man tanan. Gi- breastfee ra niya og three months ang bata dayon gatas na nga baligya. Ako ang gaatiman sa among anak, magbilar sa gabii samtang siya lami kaayo og katulog. Matod niya kapoy kuno sa work. Bisan sa pagluto ako na tanan apil na panglimpyo sa balay. Usahay manuhol na lang ko og makalimpyo.
Noy Kulas, sakto ba ni ang iyang gibuhat? Di ba shared man gyud na ang responsibility? Feel nako ako ra man. Hayahay ra siya. Unsa may imong ikatambag?
TINDOY