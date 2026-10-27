Tambagi ko Noy Kulas: Foreigner o Pinoy

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36 anyos na si Mercy apan single lang gihapon. Duna siyay boyfriend nga si Allan. Tulo na sila ka tuig nga dunay relasyon. Iyang nabantayan nga si Allan way tumong sa kinabuhi ug sa ilang kadugayon ug iyang edad, wa gyud maghisgot og kasal.
Karon lang bag-o, naa siyay nauyab nga foreigner nga alang niya serious. Gustong mobisita sa Pilipinas aron sila magkahimamat ug di sab lagyo ang gintang sa ilang edad. Ang foreigner naghisgot og kasal apan kinahanglan una nila ang two years alang sa ilang panag-ilhanay.
Karon naglibog siya unsay iyang buhaton ug kinsa sa duha ang iyang pilion. Mao kini ang atong hisgotan karong hapon sa Tambagi Ko, Noy Kulas.