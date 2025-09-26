Tambagi ko Noy Kulas: Kaliwat

Videos
Usa ka call center worker si Naomi, 28 anyos, single.
Duna siyay boyfriend nga iya ra sang kauban sa industriya. Mga usa ka tuig na ang ilang relasyon. Apan dunay mitumaw nga problema. Ang iyang auntie ningon nga ang iyang boyfriend kaliwat og dunay mental problem. Nakaila ang auntie sa pamilya kay ang inahan sa BF ni Naomi iyang classmate.
Human nasayod ang iyang parents, gusto nila nga buwagan ni Naomi ang iyang BF. Mao ni ang iyang gusto nga patambagan kon unsa ang iyang buhaton. Mao ni ang atong hisgutan karon sa Tambagi Ko, Noy Kulas.