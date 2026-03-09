Tambagi ko Noy Kulas: Kusog Mohagok

Naproblema si Ellen, 32, sa iyang fiancé kay sukad na kini midako o nanambok, kusog na kining mohagok. Mao ni ang iyang nahibaw-an gikan sa pamilya sa iyang pamanhunon. Gawas sa pagpanambok ug kakusog mohagok, irritable sab ang iyang pamanhunon.
Dunay mga panahon nga sila magkalalis. Nahitabo ni tungod kay ang iyang pamanhunon busy sa trabaho ug kon dunay free time, mag online game sab ni. Apan hinuon naggahin sab ni og panahon alang kang Ellen.
Iya na kining gihangyo nga mag-usab sa iyang lifestyle, apan wa gihapon naminaw. Sa iyang kasagmuyo, iya ning gihulga nga di siya modayon sa pagpakasal kon di mag-usab sa iyang lifestyle.
Mao ni ang patambagan ni Ellen, kon sakto ba ang iyang gibuhat aron lang mag-usab ang iyang fiancé. Comment sa imong matampo nga tambag kang Ellen.
Write to NOY KULAS